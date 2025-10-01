Железов свири горещия мач от Югозапада Вихрен - Марек

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за предстоящите мачове от единайстия кръг Втора лига.
Срещи от 11 кръг на Втора лига, сезон 2025-2026
3 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.
Футболен клуб Миньор-Перник - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Христо Митков Минчев
АС1: Борислав Борисов Борисов
АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
3 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - Спортист 2009
ГС: Антонио Тодоров Антов
АС1: Йордан Стефанов Гошев
АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Иво Величков Боев
4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Георгиев Спасов
АС1: Велин Диманов Димитров
АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Тони Бонев Пандарски
4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас
ГС: Георги Иванов Иванов
АС1: Стоян Игнатов Петров
АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Галина Лазарова Донева
4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - Футболен клуб Севлиево
ГС: Георги Георгиев Новачев
АС1: Димитър Атанасов Димитров
АС2: Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Йосиф Петров Ронков
5 октомври 2025 г., неделя, 16:00 ч.
ФК Дунав Русе - ФК Етър ВТ
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Асен Крумов Крумов
АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Георги Спасов Славов
6 октомври 2025 г., понеделник, 16:00 ч.
ОФК Вихрен-Сандански - ФК Марек 1915
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Владимир Йорданов Владимиров
6 октомври 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Стоян Христов Денев