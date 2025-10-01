Популярни
Георги Каменов: Тежка битка

  • 1 окт 2025 | 08:46
  • 539
  • 0

Днес, едноименния тим на Димитровград играе в Пловдив с втория отбор на местния Локомотив. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига

„Предстои мач с млад, подготвен отбор, който вече доста време се обиграва. Заключението – очаква ни тежка битка. Дано да сме в оптимален състав. Трябва да излезем с чест от нея. В някои мачове от началото на сезона, показахме, че имаме добър потенциал. Нужно е обаче постоянство“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Снимки: ФК Димитровград 1947 - фейсбук

