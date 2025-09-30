Валенсия се сгромоляса за две минути

Валенсия допусна изненадваща загуба с 1:2 в домакинството си на Овиедо. Двата тима се изправиха един срещу друг на "Местайя" в мач от 7-ия кръг на Ла Лига, който по програма трябваше да се играе в понеделник, но бе отменен заради лоши атмосферни условия. Днес успехът отиде на сметката на гостите, които първи допуснаха гол, дело на Арно Данжума още в 4-тата минута, но направиха обрат в края, благодарение на два бързи гола на Лука Илич в 85-та и Хосе Рондон в 86-ата минута.

Началото на мача не предвещаваше подобно развитие. Валенсия поведе още в 4-тата минута с красив гол на Арно Данжума, който отбеляза с ножичен удар.

Дълго време изглеждаше, че домакините контролират събитията на терена и дори можеха да удвоят преднината си, но този път Данжума се превърна от герой в грешник и пропусна дузпа в 75-ата минута.

Овиедо се възползва от ситуацията и нанесе своя удар в края. Първо в 85-ата минута при един корнер се стигна до меле пред вратата и Лука Илич отбеляза за 1:1.

Минута по-късно обратът стана пълен. Саломон Рондон бе изведен в наказателното поле, успя между няколко защитници да стреля и след рикошет кълбото се оплете в мрежата за 1:2.

В края гостите завършиха в намален състав, след като Илич получи червен картон в добавеното време.

С този успех Овиедо спря серията си от три поредни загуби и излезе на 14-ата позиция с 6 точки. Валенсия пък се намира на 12-тото място с 8 точки в актива си.

