В Байер ще използват всяка възможна информация преди сблъсъка с ПСВ Айндховен

Старши треньорът на германския Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд се надява, че познанията на Малик Тилман, който бе привлечен от ПСВ Айндховен през юли, ще дадат предимство на отбора му в сблъсъка от Шампионската лига с нидерландците. Двата състава се срещат в двубой от втория кръг на основната фаза на най-силния клубен турнир в сряда от 22:00 часа на БайАрена.

Помощникът на Юлманд – Рожиер Мейер в предишен период е бил старши треньор на НЕК Неймеген, и също има познания, така че и от него се очакват съвети за тактиката.

"И двамата ми разказаха много, особено за играчите, и ми дадоха ценни подробности. Рожиер върши страхотна работа на тренировъчното игрище. Той е много голям професионалист и има ясна представа за важните неща във футбола“, каза Юлманд на пресконференция във вторник, посветена на срещата.

Тилман пристигна през лятото и преди това има два гола на сметката за ПСВ Айндховен, а сега е вкарал два пъти и в Бундеслигата. Но дори и да не е твърд титуляр за Леверкузен, датският треньор е пълен с търпение и ще му даде достатъчно шансове.

Всеки играч, който е нов в клуба, първо трябва да свикне с новите си съотборници и структурите. Малик се адаптира много добре и става все по-добър“, каза Юлманд за родения в Германия американски национал.

Леверкузен завърши 2:2 в първия си мач от Шампионската лига срещу Копенхаген преди две седмици в родната Дания на Юлманд. ПСВ, воден от бившия треньор на Леверкузен Петер Бос, загуби изненадващо с 3:1 у дома от белгийския Юнион Сен-Жилоаз.

"Познавам Петер Бос от много години, неговия ясен стил на игра и философия“, добави Юлманд. "Утре ще се фокусираме върху това да покажем нашата идентичност на терена и да играем по начина, по който искаме. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим“.

Снимки: Gettyimages