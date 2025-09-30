Сангаре: След почивката заиграхме така, както искаше треньорът

Героят на Левски от "Колежа" Мустафа Сангаре даде мнението си след победата срещу Ботев (Пловдив). Нападателят на "сините" донесе трите точки на своя отбор с точен удар в 75-ата минута, когато беше изведен сам срещу Даниел Наумов от Акрам Бурас.

"Променихме начина си на игра през второто полувреме, както искаше треньорът. Успяхме да отбележим гол и да вземем трите точки. Без значение дали съм титуляр, или играе десет минути, опитвам да помагам на отбора. Благодаря на феновете, надявам се да продължим да побеждаваме, а феновете да ни вярват", каза Мустафа Сангаре.