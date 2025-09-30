Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Англия и Уелс с жест към хората с деменция преди контролата по между им

Англия и Уелс с жест към хората с деменция преди контролата по между им

  • 30 сеп 2025 | 18:54
  • 467
  • 0
Англия и Уелс с жест към хората с деменция преди контролата по между им

Двадесет и двама фенове, живеещи с деменция, ще излязат рамо до рамо с футболистите от мъжките отбори на Англия и Уелс преди приятелския мач помежду им на стадион "Уембли" в Лондон на 9 октомври.

Фенове, страдащи от деменция, ще заменят децата талисмани, които обикновено придружават играчите при излизането на терена, за да помогнат за повишаване на осведомеността за състоянието, като ще се присъединят към отборите за изпълнението на националните химни.

Футболната асоциация на Англия се обедини с Обществото за борба с Алцхаймер за специалния мач "Международно общество за борба с Алцхаймер" - четвърти по рода си, откакто благотворителното партньорство беше създадено през 2021 година.

Носителят на титлата от Световното първенство през 1966-а Джеф Хърст каза пред ВВС: "Затова футболът е толкова важна част от живота ни и можем да го използваме, за да създадем по-голяма осведоменост. Щастлив съм да бъда част от тази кампания. Някои от членовете на моя отбор през 1966-а страдаха от това състояние, а също така, от семейна гледна точка и моят зет, който почина преди няколко години."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 605
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3897
  • 7
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1210
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 997
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5711
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98280
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31669
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14600
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8721
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21145
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427490
  • 14