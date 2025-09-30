Две бразилски ветеранки от UFC преминаха в PFL

Бразилките Ариане да Силва и Вивиане Араужо подписаха многобойни договори с PFL и се очаква да се състезават в категория „муха“ при жените. Човек, запознат със ситуацията, съобщи пред MMA Junkie за подписването в понеделник.

Да Силва, известна преди като Липски, се състезаваше в UFC от 2019 до 2025 г. Тя се присъедини към организацията в Лас Вегас, след като спечели и защити два пъти титлата на KSW при жените в категория „муха“. В периода си в UFC да Силва записа 6 победи и 8 загуби, като взе и два бонуса „Изпълнение на вечерта“ по 50 000 долара. „Кралицата на насилието“ за последно се би в UFC през юни, когато загуби с решение от китайката Уанг Конг.

Подобно на да Силва, и Араужо беше част от UFC от 2019 до 2025 г. Тя записа 7 победи и 6 загуби, като дори оглави събитие UFC Fight Night срещу бившата шампионка при муха Алекса Грасо. В хода на кариерата си в UFC Араужо постигна победи над няколко известни имена, включително Дженифър Мая, Роксен Модафери и Андреа Лий.