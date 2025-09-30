Популярни
Очаква се бюджетът за спорт да нарасне с 1/3 през 2026 година

  • 30 сеп 2025 | 16:39
  • 438
  • 0
Очаква се бюджетът за спорт да нарасне с 1/3 през 2026 година

Волейболният ни отбор получи 520 хил. лв. премия от Министерството на младежта и спорта за спортистите и треньорите на отбора, заяви на пресконференция Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание. Той поздрави волейболистите ни и изтъкна, че това са последователни успехи на нашата волейболна федерация.

Министерството на младежта и спорта финансира федерациите и се старае да отдели колкото се може повече пари за спорт, подчерта председателят на комисията.

Тази година с бюджета бяха отделени с една трета повече пари за спортното министерство, които отиват основно за реновиране на спортните бази, строителство на нови, посочи Вълков. По думите му в момента в България се строят 43 нови спортни обекта. След броени дни ще се отвори и нова програма и по нея общините ще могат да кандидатстват с нови спортни проекти. С приемането на новия бюджет се надяваме да има ново увеличение на средствата на министерството с една трета, коментира той. В програмата на правителството е предвидено по една трета повече пари да се отделят за спорт и за младите хора, добави депутатът.

