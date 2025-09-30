Българските кадети спечелиха три медала на Европейски Гран при Серии 2025 във Вършац

Състезателите от разширения национален отбор на България по таекуондо за кадети завоюваха три медала на турниритe Европейски Гран при Серии 2025 във Вършац, Сърбия. Те са част от надпреварите, определящи участниците на финалите през месец декември.

На врха на почетната стълбица стъпи Виктор Вангелов, който след три убедителни победи достигна до финала в категория до 49 кг. Българинът доминираше в мача за златото, а неговият съперник от Гърция му подаде ръка секунди преди края, с което показа, че няма как да спечели.

Вангелов е възпитаник на ТК "Феникс" с личен треньор Юлиян Стефанов.

Борис Клечаров, от ТК "Нерон" с личен треньор Милен Гочев, зае почетното трето място в категория -37 кг.

На същите килограми при кадетките Габриела Бояджиева също стигна до третата позиция.