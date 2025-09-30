Популярни
  Sportal.bg
  Бойни спортове
Българските кадети спечелиха три медала на Европейски Гран при Серии 2025 във Вършац

  • 30 сеп 2025 | 16:18
  • 401
  • 0
Състезателите от разширения национален отбор на България по таекуондо за кадети завоюваха три медала на турниритe Европейски Гран при Серии 2025 във Вършац, Сърбия. Те са част от надпреварите, определящи участниците на финалите през месец декември.

На врха на почетната стълбица стъпи Виктор Вангелов, който след три убедителни победи достигна до финала в категория до 49 кг. Българинът доминираше в мача за златото, а неговият съперник от Гърция му подаде ръка секунди преди края, с което показа, че няма как да спечели.

Вангелов е възпитаник на ТК "Феникс" с личен треньор Юлиян Стефанов.

Борис Клечаров, от ТК "Нерон" с личен треньор Милен Гочев, зае почетното трето място в категория -37 кг.

На същите килограми при кадетките Габриела Бояджиева също стигна до третата позиция.

