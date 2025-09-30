Популярни
  Рекордни 8000 участници от 66 страни на Софийския маратон

  • 30 сеп 2025 | 15:17
  • 941
  • 0

Осем хиляди души от 66 страни ще се включат в 42-рото издание на Софийския маратон, който тази година ще се проведе на 12 октомври, съобщиха организаторите на пресконференция в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски".

"Надявам се догодина участниците да бъдат още повече. Ще стартират около 8000 състезатели. София е модерен и спортен град. Видяхте с какво престижно събитие стартира денят с посрещането на волейбола. Вечерта също завършваме със спорт на най-високо ниво, макар и без българско участие", заяви заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, визирайки предстоящия мач от Евролигата по баскетбол между Апоел Тел Авив и Барселона.

Стартовите номера за събитието вече са напълно изчерпани, заради което тази година няма да има късна регистрация на място, посочиха още организаторите. Трасето, по което ще се бяга, обаче е същото от миналата година - със старт/финал пред Националната художествена галерия. Бегачите ще преминат през някои емблематични места за столицата като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основната част от трасето ще премине по булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в Западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

"Тази година отново имаме много елитни атлети. Един от тях е Шедрак Кимайо от Кения, който ще опита да защити титлата си от миналата година. Очакваме много силно бягане и при жените. Там на старт ще застане победителката от Варненския маратон тази година Челанган Санг. Ще стартира и петата от последното световно първенство на 100 километра Мелиса Гибсън, което показва, че състезанието ще бъде много интересно. Аз обикновено съм стояла от другата страна на нещата, но за мен е изключителна отговорност и чест да бъда спортен директор на маратона. Мисля, че това събитие е много важно за нашата страна, защото ние сме спортна нация. Това показва, че спортът е важен, има голям подем сред хората да спортуват. Призовавам всички да участват, а тези, които не участват, да бъдат толерантни и да подкрепят хората, които дават един добър пример", каза националната рекордьорка в маратона при жените Милица Мирчева.

"За да се подготвим по-добре, трябваше да затворим регистрациите по-рано. Това се прави в интерес на участниците. Няма да има регистрация в рейсофиса. Надявам се догодина участниците да се регистрират максимално рано. Като състезател вярвам, че трябва да бъде така", добави Мирчева.

"Трасето не е ново, използва изцяло миналогодишното трасе. Имахме изцяло положителна връзка от тези, които са го бягали миналата година. Основната промяна тази година е свързана с началните часове на стартира. Групата на 10 километра, която е най-масова, ще тръгне в 9:10 часа. Те ще бягат по трасето на маратона, но ще правят обратен завой при бул. "Христо Ботев". В 9:30 часа заедно стартират участниците в маратона и в полумаратона. Маратонците правят по две обиколки на трасето, а полумаратонците - по една. Промяната в началните часове е свързана с това да се избегнат струпванията на финала. На старта ще има четири сектора с време и всеки участник ще може да се нареди в този сектор, в който са му силите, за да могат по-бързите да са отпред, а най-бавните - отзад", добави техническият директор на маратона Николай Стоилов.

Сред новостите тази година са и промените по подкрепителните пунктове, както и специалната зона за връчване на медали в близост до старт-финала. Организаторът на веригата за любителски бягания 5kmrun Георги Станоилов обясни повече:

"И тази година 5kmrun ще се включи в организацията на подкрепителните пунктове. Новото е, че този път тя ще бъде изцяло поета от нас. Подкрепителните пунктове за маратонците са осем по трасето и един на финала. Всеки един отделен пункт е предоставен на отделна организация или бранд, чиито служители ще се включат като доброволци. Това ще допринесе за по-добрата атмосфера, тъй като тези служители ще бъдат изключително мотивирани. Ще има и пет локации с музикални сцени. Това допълнително ще допринесе за доброто настроение. На всеки пункт ще има и изненади, ще има много снимки по трасето, така че участниците ще могат да си ги получат безплатно след края на състезанието. Връчването на медалите ще бъде изнесено леко встрани от финалната зона и там също ще има снимки", посочи Станоилов.

Председателят на Фондация "София - европейска столица на спорта" Димитър Шалъфов заяви, че маратонът продължава да "чупи рекорди".

"Днешният ден е паметен за българския спорт с посрещането на нашите национали по волейбол на летището. Този ден ще влезе със златни букви в спортната история на София и България. Фондация "София - европейска столица на спорта" е горда, че за поредна година може да подпомогне организирането на Софийския маратон. Това е най-мащабното и значимо спортно мероприятие в спорта в страната. Продължаваме с традицията да чупим рекорди. Експото към маратона също е обновено и ще бъде много по-раздвижено. То ще предложи нови емоции за участниците и гостите на събитието. Призовавам всички към участие, успех на участниците и се извинявам предварително на гражданите на София заради това, че в града ще има затворени улици в рамките на два дни", каза той.

"Маратонът тази година наистина има нова визия и това се случва благодарение на Милица Мирчева, Николай Стоилов и Георги Станоилов. Това са хора, с които работим от години и винаги са помагали на маратона. Това, което ще се случи в събота и неделя, ще даде възможност за включването на повече столичани", заяви Анатоли Илиев, организационен секретар на Фондация "София - европейска столица на спорта".

Той добави, че и тази година организаторите ще подкрепят благотворителна кауза. Те ще дарят 4000 лева за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред е и състезателката ни по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова - единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт.

Тази година медалите в маратона ще бъдат с два различни дизайна. Единият ще бъде само за участниците в бягането на 5 километра, което ще бъде в съботния ден (11 октомври). Другият медал е за участниците в останалите три дистанции - 10, 21 и 42 километра. Всички медали вече са изработени. На медала тази година е избрана сградата на Националната опера и балет.

