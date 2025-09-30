Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1540
  • 0

Национал - Славия 0:3
0:1 Константин Панов (11')
0:2 Константин Панов (30')
0:3 Константин Панов (72')

Берое - Локомотив (Пловдив) 0:1
0:1 Димитър Мрънков (90'+5)

Септември - Янтра 13:2
1:0 Васил Василов (10')
2:0 Калоян Стоянов (13')
3:0 Васил Василов (16')
4:0 Васил Василов (28')
5:0 Йордан Аталъков (30')
6:0 Мариян Воденичаров (33')
7:0 Йордан Аталъков (34')
8:0 Младен Петков (44')
9:0 Велин Димитров (48')
10:0 Калоян Стоянов (70')
11:0 Велин Димитров (73')
11:1 Никола Ганчев (78')
12:1 Васил Василов (80')
13:1 Мариян Воденичаров (84')
13:2 Никола Ганчев (86')

Локомотив (София) - Монтана 4:2
1:0 Максим Йонин (1')
2:0 Емилиян Гогев (15')
3:0 Кристиян Стоянов (59')
3:1 Кристиан Асенов (64')
3:2 Симеон Симеонов (71')
4:2 Максим Йонин (90'+2)

ЦСКА - Нефтохимик 3:0
1:0 Александър Георгиев (49')
2:0 Марин Раленеков (66')
3:0 Марин Раленеков (72')

Ботев (Пловдив) - Миньор (Перник) 1:0
1:0 Стилиян Добревски (56')

Арда - Хебър 1:4
0:1 Никола Николов (2')
0:2 Емил Кузев (23')
0:3 Емил Кузев (53')
0:4 Даниел Драгомиров (72')
1:4 Георги Павлов (75')

Пирин - Спартак (Варна) 3:1
1:0 Калоян Ангелов (40')
2:0 Ивайло Иванов (45')
3:0 Димитър Стойков (70')
3:1 Теодор Тодоров (72')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1197
  • 2
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 1000
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1101
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1475
  • 0
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1050
  • 1
Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача

Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача

  • 30 сеп 2025 | 12:15
  • 1361
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97661
  • 84
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31222
  • 27
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14150
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8154
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 19979
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427280
  • 14