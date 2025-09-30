Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Национал - Славия 0:3
0:1 Константин Панов (11')
0:2 Константин Панов (30')
0:3 Константин Панов (72')
Берое - Локомотив (Пловдив) 0:1
0:1 Димитър Мрънков (90'+5)
Септември - Янтра 13:2
1:0 Васил Василов (10')
2:0 Калоян Стоянов (13')
3:0 Васил Василов (16')
4:0 Васил Василов (28')
5:0 Йордан Аталъков (30')
6:0 Мариян Воденичаров (33')
7:0 Йордан Аталъков (34')
8:0 Младен Петков (44')
9:0 Велин Димитров (48')
10:0 Калоян Стоянов (70')
11:0 Велин Димитров (73')
11:1 Никола Ганчев (78')
12:1 Васил Василов (80')
13:1 Мариян Воденичаров (84')
13:2 Никола Ганчев (86')
Локомотив (София) - Монтана 4:2
1:0 Максим Йонин (1')
2:0 Емилиян Гогев (15')
3:0 Кристиян Стоянов (59')
3:1 Кристиан Асенов (64')
3:2 Симеон Симеонов (71')
4:2 Максим Йонин (90'+2)
ЦСКА - Нефтохимик 3:0
1:0 Александър Георгиев (49')
2:0 Марин Раленеков (66')
3:0 Марин Раленеков (72')
Ботев (Пловдив) - Миньор (Перник) 1:0
1:0 Стилиян Добревски (56')
Арда - Хебър 1:4
0:1 Никола Николов (2')
0:2 Емил Кузев (23')
0:3 Емил Кузев (53')
0:4 Даниел Драгомиров (72')
1:4 Георги Павлов (75')
Пирин - Спартак (Варна) 3:1
1:0 Калоян Ангелов (40')
2:0 Ивайло Иванов (45')
3:0 Димитър Стойков (70')
3:1 Теодор Тодоров (72')