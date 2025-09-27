Популярни
  Славия U18
  2. Славия U18
  Славия не остави шансове на Национал при 18-годишните

Славия не остави шансове на Национал при 18-годишните

  • 27 сеп 2025 | 15:47
  • 1033
  • 0
Славия не остави шансове на Национал при 18-годишните

Славия победи Национал с 3:0 на стадиона в НСА в среща от 7-ия кръг на Елитната група до 18 години. С хеттрик за “белите” се отличи Константин Панов.

Двубоят започна равностойно, но след малко повече от десет минути Славия поведе. Константин Панов засече с глава добро центриране от десния фланг и прати топката в мрежата. В 30-ата минута гостите удвоиха своята преднина, като отново Константин Панов бе точен. Той пое с гърди топката в зоната на дъгата, обърна се и с хубав удар реализира.

През втората част Национал опита да промени развоя на мача и пред Никола Кръстев се откри добър шанс, но той стреля над вратата. Петнадесет минути преди края Константин Панов сложи точка на спора с трето попадение, след като завърши добра контраатака на отбора си.

Така Славия записва трета победа за сезона и покачва актива си на 9 точки, докато Национал имат 10.

