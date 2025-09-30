Популярни
Невяна Владинова проведе поредна мотивационна среща

  • 30 сеп 2025 | 13:16
  • 931
  • 0
Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова проведе поредна мотивационна среща. Този път бившата грация посети 50 ОУ "Васил Левски" в София с директор Валентина Макавеева, по повод европейския ден на спорта.

Поканата на Владинова не е случайна, училището е тясно свързано с художествената гимнастика, СКХГ "Елизабет-Ритмика" ползва залата по спорт за своя тренировъчен процес и отблизо следят развитието на този красив спорт.

Новоизбраният представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика беше посрещната изключително топло с танц, подготвен от възпитаничките, водени от Елизабет Колева.

Владинова разказа за своя път на всички присъстващи, за победите и загубите, като посъветва децата да бъдат вдъхновени и открилени да искат и да постигат своите мечти.

В края на срещата младите гимнастички имаха възможност да се запознаят отблизо със своя идол, да получат автографи и снимки за спомен. Събитието завърши с пожелания за бъдещи успехи и надежда за нови срещи.

"Много благодаря за поканата. Това е страхотна инициатива и с удоволствие приех да бъда днес тук. Щастлива съм всеки път, когато имам толкова близък контакт с деца. Те са бъдещето и за мен е много важно чрез нашия пример те бъдат вдъхновени и мотивирани да имат мечти и да ги преследват смело", каза Владинова след успешната среща в 50 ОУ "Васил Левски".

