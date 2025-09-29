Соланке пропусна тренировката на Тотнъм преди мача с Бодьо/Глимт

Доминик Соланке пропусна тренировката на английския футболен клуб Тотнъм преди срещата с норвежкия Бодьо/Глимт от Шампионската лига. Нападателят игра за последно на 23 август срещу Манчестър Сити и въпреки че поднови занимания наскоро, днес той отново отсъства.

Мениджърът Томас Франк отхвърли спекулациите, че Соланке е изправен пред нов период в лазарета, но той продължава да бъде под въпрос за попадане в групата за полета на отбора.

Рандал Коло Муани, преотстъпен от френския Пари Сен Жермен, също лекува контузия, но Бен Дейвис се завърна на игрището. Той продължава да се възстановява от лека мускулна травма. Кота Такай и Ив Бисума също се завърнаха в основната група на Тотнъм.

Бисума не е играл за Тотнъм през този сезон, след като бе наказан дисциплинарно за серия от закъснения. В последствие той получи и контузия в коляното.

Снимки: Imago