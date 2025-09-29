Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Държавните разходи за Олимпийските игри в Париж се оценяват вече на 6,6 милиарда евро

Държавните разходи за Олимпийските игри в Париж се оценяват вече на 6,6 милиарда евро

  • 29 сеп 2025 | 15:53
  • 499
  • 0
Държавните разходи за Олимпийските игри в Париж се оценяват вече на 6,6 милиарда евро

Разходите за Олимпийските и Паралимпийските игри в Париж са били 6,6 милиарда евро, но това не е натоварило прекалено много бюджета и се смята, че Игрите са били "колективен успех". Това се казва в доклад на Сметната палата на Франция, цитиран от АФП. На този етап обаче се смята, че влиянието на спортното събитие върху икономиката на страната е "скромно".

Първите прогнози през юни бяха, че разходите са за 5,9 милиона евро, но последната фактура разкрива, че 3,02 милиарда са изхарчени за организацията, от които 1,44 милиарда за сигурност, а 3,63 милиарди са използвани за инфраструктура.

Към сметката са прибавено и разходите, за да се направят отново годни за плуване водите на река Сена в Париж заради състезанията по плуване на открито и по триатлон.

През 2023 прогнозата е била, че държавните инвестиции ще бъдат 2,44 милиарда за Олимпийските игри. А през март 2024 президентът на Сметната палата Пиер Московици е смятал, че те трябва да струват между 3 и 5 милиарда.

Московици изтъкна днес на пресконференция "безспорния успех на Игрите", като изтъкна и, че крайната сметка не е натоварила бюджета. Той заяви, че сумата от 6,6 милиарда е значителна, но Игрите "не са стрували толкова скъпо", тъй като в сравнение с Олимпиадата в Лондон през 2012 тази е била по-евтина.

Освен тези държавни разходи, трябва да се прибави, че Организационният комитет е усвоил още 4,4 милиарда частни средства, без да се забравя смесената компания "Солидео" с честни и обществени средства, която е имала бюджет още 4,5 милиарда.

Докладът отбелязва, че предвидените разходите за инфраструктурни проекти са били "коректни като цяло", но разходите за сигурност "са нараснали неимоверно".

"Влиянието на Олимпийските игри върху годишния икономически растеж за 2024 се оценява на 0,07 от БВП или 1,9 милиарда евро", се казва в обобщението. Той отбелязва и феномена на "избягването", който е накарал многобройни туристи да избегнат Париж по време на Игрите.

Следвай ни:

Още от Други спортове

С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници

С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници

  • 29 сеп 2025 | 16:52
  • 366
  • 0
Петима българи на турнир по бадминтон в ОАЕ

Петима българи на турнир по бадминтон в ОАЕ

  • 29 сеп 2025 | 12:38
  • 704
  • 0
Европа триумфира с Купа "Райдър"

Европа триумфира с Купа "Райдър"

  • 29 сеп 2025 | 12:25
  • 596
  • 0
Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 19:00
  • 845
  • 0
Погачар защити световната титла по колоездене на шосе на първенството в Руанда

Погачар защити световната титла по колоездене на шосе на първенството в Руанда

  • 28 сеп 2025 | 18:31
  • 2555
  • 3
Варна е домакин на #BeActiveNight

Варна е домакин на #BeActiveNight

  • 28 сеп 2025 | 14:31
  • 1106
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17930
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26162
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20448
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18923
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28336
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13280
  • 16