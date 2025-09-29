Алан Ибрахиматич: Когато Алекс се завърне за ноемврийските мачове, ще бъда отново зад него

Популярни
  • 29 сеп 2025 | 15:36
  • 1333
  • 0
Спечелилият Евро 2025 с тима на Германия помощник-треньор Алан Ибрахимагич заяви, че баскетболът все още има структурни проблеми в страната и призова за повече инвестиции в спорта.

"По време на турнира забелязахме за пореден път, че има огромни изисквания към клубовете. Липсва обаче капацитет, както по отношение на треньорите, така и на тренировъчните съоръжения", каза пред "Кикер" Ибрахимагич, който на практика бе действащ селекционер на Маншафта поради здравословните проблеми на испанския специалист Алекс Мумбру.

Той изрази съмнение, че втората континентална титла, спечелена по-рано през септември, ще промени тази ситуация в краткосрочен план.

"Въпреки титлата от Европейското първенство, никой няма да се съгласи да ни построи зала веднага. Националната федерация работи в тази насока, но е необходим обществен натиск", каза той и добави, че качеството на треньорите се е подобрило, като една от причините е, че в Бундеслигата треньорската позиция вече е работа на пълен работен ден.

Ибрахимагич беше треньор предимно на юношеските национални отбори на Германия и каза, че няма проблем да се отдръпне отново след Европейското първенство, като се очаква Мумбру да се завърне за следващите мачове през ноември.

"Няма проблем. Бих могъл да си тръгна и да бъда старши треньор някъде другаде, ако не бях толкова удовлетворен от работата си тук. Когато Алекс се завърне за ноемврийските мачове, ще бъда отново зад него", каза Ибрахимагич, цитиран от ДПА.

Снимки: Imago

