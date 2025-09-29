Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал от Световното

Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал от Световното

  • 29 сеп 2025 | 15:09
  • 891
  • 0
Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал от Световното

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на Юлияна Янева за сребърния медал на Световното първенство по борба в Хърватия.

Юлияна Янева: Щастлива и докосната съм от любовта на цяла България
Юлияна Янева: Щастлива и докосната съм от любовта на цяла България

"Поздравявам Ви за достойното представяне и постигнатия успех. Сребърният медал е резултат от сериозна подготовка, постоянство и усилия", каза министър Пешев.

Той пожела на сребърната медалистка здраве, успехи и увереност по пътя към още по-високи върхове.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.

