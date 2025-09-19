Очаквайте на живо: Посрещане на сребърната медалистка Юлияна Янева

Сребърната медалистка от световно първенство по борба Юлияна Янева се завръща в България след тежките схватки на тепиха в Загреб.

В четвъртък (18.09) 27-годишната българка игра финал на категория до 68 килограма, а ден преди това записа четири впечатляващи победи, които донесоха на България първия медал от тазгодишния Мондиал по борба.

Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично

Боркинята от Кукорево каца на "Летище София" в 16:45, а екип на Sportal.bg ще ви покаже на живо посрещането ѝ и ще разговаря с нея.