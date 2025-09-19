Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Очаквайте на живо: Посрещане на сребърната медалистка Юлияна Янева

Очаквайте на живо: Посрещане на сребърната медалистка Юлияна Янева

  • 19 сеп 2025 | 15:51
  • 135
  • 0
Очаквайте на живо: Посрещане на сребърната медалистка Юлияна Янева

Сребърната медалистка от световно първенство по борба Юлияна Янева се завръща в България след тежките схватки на тепиха в Загреб.

В четвъртък (18.09) 27-годишната българка игра финал на категория до 68 килограма, а ден преди това записа четири впечатляващи победи, които донесоха на България първия медал от тазгодишния Мондиал по борба.

Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично
Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично

Боркинята от Кукорево каца на "Летище София" в 16:45, а екип на Sportal.bg ще ви покаже на живо посрещането ѝ и ще разговаря с нея.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

  • 19 сеп 2025 | 15:03
  • 225
  • 0
Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

  • 19 сеп 2025 | 14:43
  • 272
  • 0
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1790
  • 1
Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

  • 19 сеп 2025 | 13:26
  • 265
  • 0
 "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

 "Нощта на самураите": Иноуе ще оглави галавечер в Рияд

  • 19 сеп 2025 | 10:59
  • 582
  • 0
Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

Де Ла Хоя критикува Канело: Крауфорд си играеше с него

  • 19 сеп 2025 | 10:37
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21729
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26338
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33129
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1790
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10441
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14071
  • 4