  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Алекс Николов: Благодаря ви, Филипини!

Алекс Николов: Благодаря ви, Филипини!

  • 29 сеп 2025 | 14:31
  • 1899
  • 1

Реализатор №1 на Световното по волейбол във Филипините – Алекс Николов, отправи благодарност към местните фенове, които оказаха топло гостоприемство на съотборниците му.

Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство
Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

Николов, който бе в основата на грандиозния успех на България и спечеления сребърен медал от Мондиала, снима стаята си във Филипините, която е пълна с торби с подаръци от феновете за него.

Алекс Николов: Супер горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал
Алекс Николов: Супер горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал

Към снимката, която Николов качи на стори в Instagram, той написа:

„Благодаря ви, Филипини! Ще отнеса всички тези подаръци вкъщи и ще ви похваля за вашата доброта и гостоприемство“.

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26080
  • 6
Дамян Колев след сълзите на мрежата: Маме, добре съм!

  • 29 сеп 2025 | 20:14

Дамян Колев след сълзите на мрежата: Маме, добре съм!

  • 29 сеп 2025 | 20:14
  • 9766
  • 3
Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората

Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората

  • 29 сеп 2025 | 20:02
  • 2073
  • 1
Бразлиска волейболистка подсили ЦСКА

Бразлиска волейболистка подсили ЦСКА

  • 29 сеп 2025 | 19:58
  • 1251
  • 5
Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

  • 29 сеп 2025 | 19:51

Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 1605
  • 1
ЦСКА триумфира на турнира в Драгоман

ЦСКА триумфира на турнира в Драгоман

  • 29 сеп 2025 | 19:08
  • 972
  • 0
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17855
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26080
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20415
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18903
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28315
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13262
  • 16