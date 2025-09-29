Алекс Николов: Благодаря ви, Филипини!

Реализатор №1 на Световното по волейбол във Филипините – Алекс Николов, отправи благодарност към местните фенове, които оказаха топло гостоприемство на съотборниците му.

Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

Николов, който бе в основата на грандиозния успех на България и спечеления сребърен медал от Мондиала, снима стаята си във Филипините, която е пълна с торби с подаръци от феновете за него.

Алекс Николов: Супер горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал

Към снимката, която Николов качи на стори в Instagram, той написа:

„Благодаря ви, Филипини! Ще отнеса всички тези подаръци вкъщи и ще ви похваля за вашата доброта и гостоприемство“.