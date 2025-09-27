Готово: Ботев (Пд) и Томаш се разбраха

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Александър Томаш поема Ботев (Пловдив). Sportal.bg научи, че 47-годишният специалист и "канарчетата" са имали среща в днешния ден, на която се били уточнени всички детайли по съвместната им работа.

Ботев (Пловдив) се раздели с Николай Киров

Така бившият треньор на ЦСКА, Етър, Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) ще замени Николай Киров - Белия, на когото ръководството на "жълто-черните" прие оставката след поражението срещу ЦСКА 1948. Томаш е много възможно да дебютира на "Колежа" срещу Левски в отложения мач от efbet Лига, който трябва да се изиграе във вторник.