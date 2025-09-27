Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Готово: Ботев (Пд) и Томаш се разбраха

Готово: Ботев (Пд) и Томаш се разбраха

  • 27 сеп 2025 | 17:18
  • 42701
  • 34
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Александър Томаш поема Ботев (Пловдив). Sportal.bg научи, че 47-годишният специалист и "канарчетата" са имали среща в днешния ден, на която се били уточнени всички детайли по съвместната им работа.

Ботев (Пловдив) се раздели с Николай Киров
Ботев (Пловдив) се раздели с Николай Киров

Така бившият треньор на ЦСКА, Етър, Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) ще замени Николай Киров - Белия, на когото ръководството на "жълто-черните" прие оставката след поражението срещу ЦСКА 1948. Томаш е много възможно да дебютира на "Колежа" срещу Левски в отложения мач от efbet Лига, който трябва да се изиграе във вторник.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2018
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4721
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2435
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1110
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1416
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17413
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132160
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61623
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4721
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2018
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2435
  • 3