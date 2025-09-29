Минчев и Кемниц загубиха на старта на Бундеслигата от финалиста от миналия сезон

Българският национал Йордан Минчев започна със загуба сезона в германската Бундеслига. Крилото и новият му отбор Найнърс Кемниц отстъпиха с 81:94 като гости пред сребърния медалист от миналия сезон Рациофарм Улм.

Минчев бе в стартовата петица, игра 16 минути, в които вкара 4 точки, хвана 3 борби и направи 1 асистенция.

Нелсон Вайдеман вкара 21 точки за Улм, а Кристофър Ледлъм добави 16 за победителите. За Кемниц Кевин Йебо реализира 16 точки, а Кори Дейвис се отчете с 15.

Улм изкова победата на практика в последната част, която спечели убедително с 26:17.

Снимка: NINERS Chemnitz / Facebook