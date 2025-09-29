Петима българи на турнир по бадминтон в ОАЕ

Петима национали ще участват на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства), който ще се проведе от 30 септември до 5 ноември.

Водачки в схемата на двойки жени са Стефани Стоева и Габриела Стоева. Двете ще играят по две дисциплини. Габриела Стоева е заявена за смесени двойки с Евгени Панев като първите им съперници са Лян Чън Сун и Чжъ-Вей Хъ (Тайван). Стефани Стоева ще играе на сингъл срещу Лян Тин Юй (Тайван).

Калояна Налбантова и Христомира Поповска също ще участват при жените. Първата съперничка на Налбантова е Адита Рао (Индия), а на Поповска Доха Хани (Египет).

Междувременно, националите до 17 години са на турнир в Мьодлинг (Австрия) от 3 до 5 октомври.

В тима са включени Стилиян Нановски, Теодор Митев, Георги Рупцов, Лео Спасов, Калоян Великов, Андрей Марков, Деан Кирев, Станислав Иванов, Александра Пейкова, Виктория Попова, Лили Радева, Елена Попиванова, Симай Мехмедова, Рая Златева и други.