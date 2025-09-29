Олимпия Милано грабна за шести път Суперкупата на Италия

Олимпия Милано спечели Суперкупата на Италия за шести път в историята си. В собствената си зала Unipol Forum Олимпия Милано надигра на финала Бреша с 90:76. Решаваща се оказа третата четвърт, в която Милано надделя с 22:11 и се откъсна напред в резултата.

Джош Небо вкара 18 точки за Олимпия Милано, а Куин Елис добави 12 точки. За Бреша по 14 точки реализираха СиДжей Месинбърг и Джейсън Бурнел.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

На полуфиналите преди това Олимпия Милано излъга с 93:86 след продължение Виртус Болоня, а Бреша срази Тренто с 88:75.

Следвай ни:

Снимки: Imago