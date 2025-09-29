Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

Шели-Ан Фрейзър-Прайс се оттегли от състезателния спринт след сребърния си медал на Световното първенство в Токио, слагайки край на успешна 18-годишна кариера, и разкри най-големия урок, който е научила.

Фрейзър-Прайс официално спусна завесата на една от най-декорираните кариери в историята на леката атлетика, отправяйки силно прощално послание, което надхвърля медалите и рекордите.

Ямайската спринтьорка се оттегли със стил, помагайки на женския отбор на Ямайка в щафетата 4х100 метра да спечели сребърен медал на Световното първенство в Токио, като същевременно достигна и до финала на 100 метра.

38-годишната атлетка реши да направи един последен опит, след като контузия ѝ попречи да участва на Олимпийските игри в Париж.

В интервю за Inside Lane Фрейзър-Прайс, която прави своя международен дебют при жените на Световното първенство в Осака през 2007 г., разкри най-големия урок, научен от бляскавата ѝ кариера, в която спечели два златни олимпийски медала и десет световни титли.

Поглеждайки назад към пътя си – от изгряването на сцената като 20-годишна до превръщането ѝ в световен модел за подражание, Фрейзър-Прайс разкри, че най-голямата разлика между по-младото ѝ аз и това, което е днес, са яснотата и увереността.

"Мисля, че голямата разлика е, че знам коя съм. Уверена съм. Амбицирана съм. Аз съм изцяло жена... Да мога да знам коя съм, какво искам, да говоря по този начин и да се показвам такава е наистина забележително“, каза тя.

Тя добави, че през цялата си кариера често е изпитвала изкушението да се "приглушава“ в различни ситуации, но в крайна сметка е избрала да приеме напълно своята идентичност.

"Хората си мислят, че сме "твърде много“. А няма нищо лошо в това да си "твърде много“. Не всеки ще те харесва – и това е добре. Аз пък обичам кафе“, пошегува се тя.

Фрейзър-Прайс подчерта, че нейното наследство не е свързано само с постиженията ѝ на пистата, а и с посланието, което оставя на жените.

"Въздействието за мен е да покажа на жените, че могат да бъдат повече. Не е нужно да се ограничавате... Ние сме майки, приятелки, сестри, спортисти, ние сме много повече.“

Като майка, ментор и шампион, тя насърчи жените да приемат всяко измерение на своята идентичност и да останат безмилостни в преследването на целите си.

"Времето ще почете величието. Ако не е днес, ще е утре. Ако не е утре, ще е догодина... В крайна сметка, преследвайте всичко, което искате, и бъдете безмилостни в това преследване.“

В продължение на почти две десетилетия Фрейзър-Прайс преобрази спринта, натрупвайки три златни олимпийски медала и 14 медала от световни първенства, като същевременно се утвърди като една от най-великите спринтьорки на 100 метра в историята. Известна с прозвището Джобната ракета, тя вдъхнови безброй млади атлети в Ямайка и по света със своята последователност, скромност и устойчивост.

Докато се оттегля от състезанията, думите ѝ напомнят на следващото поколение, че макар медалите и титлите да са исторически, истинското величие се крие в самоувереността, автентичността и смелостта да бъдеш повече.