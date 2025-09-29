Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Реал Мадрид преклони глава пред Валенсия за Суперкупата на Испания, 19-годишен стана MVP

Реал Мадрид преклони глава пред Валенсия за Суперкупата на Испания, 19-годишен стана MVP

  • 29 сеп 2025 | 11:41
  • 1226
  • 1
Реал Мадрид преклони глава пред Валенсия за Суперкупата на Испания, 19-годишен стана MVP

Валенсия спечели Суперкупата на Испания след победа на финала в Малага над шампиона в Лига Ендеса Реал Мадрид с 98:94.

Двата участника в Евролигата сътвориха много оспорван двубой, в който Валенсия взе втората четвърт с 27:17, а в последната надделя с 29:25 и това се оказа решаващо за триумфа на тима, който за втори път в историята си печели този трофей.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

19-годишният пойнт гард Серхио де Лареа стана най-младият носител на наградата MVP на Суперлигата на Испания. Тийнейджърът бе най-резултатният играч в мача с 21 точки за едва 19 минути игра. Камерън Тейлър реализира 17 за победителите. За “лос бланкос” Марио Хезоня отбеляза 19 точки, а 18 добави Факундо Кампацо.

На полуфиналите Валенсия надви Уникаха, където играе българският национал Дейвид Кравиш, с 93:87. Реал Мадрид пък излъга със 72:71 Тенерифе на друг роден национал - Константин Костадинов.

Снимки: Imago

