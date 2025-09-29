Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

Старши треньорът на Беласица (Петрич) Живко Желев даде интервю след третия мач начело на „комитите“. Бела спечели още една точка във визитата си на Черноморец (Бургас) и запази първа суха мрежа през този сезон.

Желев говори за официалния сайт на клуба. Той сподели повече неща не само за срещата с „акулите“, а за цялата си работа в Беласица. Кои са елементите, при които вече има подобрения, какво още трябва да се направи, за да се стигне до първата победа за петричани и още любопитни отговори от Живко Желев, прочетете в следващите редове.

Господин Желев, още една точка за Беласица, но и още един мач без победа. Какво видяхте вие във вчерашния двубой срещу Черноморец?

Видях неща, които искам да виждам за разлика от предишното гостуване срещу Лудогорец II. Там взехме точката с мъжество, борба и голяма доза късмет, докато вчера мачът беше напълно равностоен и то срещу отбора на Черноморец, който има много добри футболисти, които са играли в елита, получават добри заплати и имат съвсем други цели в първенството. Те започнаха с идеята да атакуват промоция за Първа лига. Играхме като равен с равен и имахме нашите шансове. В същото време почти не дадохме възможности на съперника. Имаха удари извън наказателното поле, което е напълно нормално. И физически бяхме на съвсем друго ниво, така че силно се надявам да запишем първа победа в този мач, който ни предстои да изиграем у дома. Нищо, че играем срещу отбор, който също има някакви афинитети за челните места. Вече е опрял ножа до кокала, така че не можем да се съобразяваме с всеки. Ще гледаме да вземем максимално точки от всеки един отбор. Къде по 3, къде по 1, въпросът е да трупаме точков актив. Вече след паузата в първенстовто, през зимата, да се обърне малко по-сериозно внимание на позициите, на които ни липсват играчи и да засилим конкуренцията в отбора, за да сме едни гърди пред другите през втория полусезон.

Разликата с отборите пред вас, дори извън опасната зона, не е толкова голяма. Това дава ли ви успокоение, че с един успех, ще ги изравните?

Това е целта. Искахме го още в мача с Пирин, но там, като че ли, малко прегоряхме. Наистина беше разочароващ мача, но го има това нещо във футбола. Радващо е, че вече втори мач навън вече не губим. Даже за първи път постигаме суха мрежа, което за мен беше необяснимо. Но отделихме повече внимание върху този детайл от играта тази седмица. Не може всеки мач да ти вкарват и да искаш вземеш нещо. Още повече, знаете, Втора лига е много трудна. Вкарат ли ти един гол, мачът се разваля и ти коства много усилия да се върнеш в него. Важно е да запазим тази линия да допускаме по-малко голове. Сега ще работим и да започнем да вкарваме. Силно се надяваме да започнем да реализираме положенията, които създаваме.

От вчерашния мач изглеждаше наистина, че първата работа е да заздравите защитата. Успяхте да ограничите Черноморец, който разполага с много класни нападатели. Тимът не създаде нещо много опасно пред вратата на Беласица. Така ли беше наистина?

Имаха две по-опасни ситуации след изпълнение на корнер, от която една греда. Това беше през първото полувреме, а през втората част имаха само няколко изсипани топки и няколко блокирани удара. Ние имахме два опасни удара на Ядам Сантана и два на Аспарух Смилков. Имахме доста ситуации, просто ни трябва малко повече самочувствие и спокойствие, за да вземем правилните решения на контраатака. Пак казвам, радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха желание, дисциплина. Това, което говорихме и тренирахме цяла седмица, те го показаха в пълна степен в дефанзивен план. В офанзивен е малко по-трудно. Това е каймакът на всичко. И там ще се случат нещата, но просто трябва търпение.

Искам малко да поговорим и за Мартин Тодорски, който се завърна след наказание от четири мача за първия двубой под Ваше ръководство. В какво физическо и психическо състояние е? Защото започна сезона много добре, но след това отсъства дълго. Това отразило ли се е на представянето на един млад и качествен с състезател, олицетворяващ идеята на Бела да развива местни таланти и да залага на тях в първия тим?

Аз разчитам много на него. В момента е в добро състояние. Точно това намекнах и в предния си отговор, че играчите спазват нужната дисциплина. От едно недоглеждане, от едно изпускане на нервите изгоря за четири мача. Един футболист не може да си позволи това поведение. Първо, наказанието е много сериозно и футболисът излиза от ритъм. Второ, отборът се лишава от добър играч и лидер. Надявам се в близко бъдеще да няма подобни неща и всички да си спазват тактическите указания и да имат самоконтрол вътре на терена, защото мачовете се решават там, а не извън терена. В момента Тодорски е в добро състояние. Не му се е отразила толкова липсата на игрови ритъм. Той работи всеки ден, тренира и иска да се развива, което трявба да е пример за всеки един футболист.

Какъв подход да очакваме от Беласица срещу Хебър? Следващият съперник е отбор с големи амбиции, който се представя под очакванията до момента.

Мисля че в последния ни мач футболистите показаха, че са си взели бележка от мача с Пирин. Трябва да сме много компактни, дисциплинирани, агресивни и да бъдем вариативни в противниковата половина и да се възползваме от ситуациите, които създаваме максимално. Защото и с Пирин, колкото и да не ни беше добър мача, имахме две ситуации преди да ни вкарат първия гол, които можехме да отбележим, но, за съжаление, не успяхме. След това в края на полувремето голът ни пречупи и през второто полувреме се отървахме с най-малкото. Аз съм реалист. Можехме да загубим с по-голяма разлика. Всички го видяха това нещо. Работим постоянно върху това, че не трябва да ни спада коефициента на полезно действие, когато получим гол. Дори трябва да вложим повече усилия, за да можем да се върнем в мача и да победим. Хебър е добър отбор, но не непобедим. Имат добър треньор, но, да не казвам голяма дума, но е напълно възможно, а и сме задължени да победим.

Феновете на Беласица са сред най-изискващите в цяла България. Какво бихте им казали, за да помогнат тимът да си върне силната домакинска форма?

Първо искам да им се извиня за тази продукция на мача с Пирин. Футболистите имат нужда от тяхната подкрепа. Всички знаем в какво положение се намираме, класирането го показва. Но наистина привържениците са важни, за да могат футболистите да надскочат себе си. И, най-малкото, което е, противниковият отбор да бъде стъписан. Защото пред празни трибуни гостите се окопитват по-бързо и играят с по-голямо самочувствие. „Цар Самуил“ е сред най-негостоприемните стадиони. Имаме лъкатушене в представянето точно там, но с дружни усилия и с помощ на феновете, вярваме, че ще се върнем на правия път.

Пожелавам ви го! Успех!

Благодаря!