 Флик: Целият отбор работи усилено

  • 29 сеп 2025 | 02:29
  • 1883
  • 1
 Флик: Целият отбор работи усилено

Ханзи Флик определи победата на Барселона срещу Реал Сосиедад с 2:1 в срещата от 7-ия кръг на Ла Лига като заслужена.

“Това беше отборна победа. Противникът знаеше как да играе и ние трябваше да се постараем здраво, но победата беше заслужена. Сосиедад се защитаваше много ниско и ние трябваше постепенно да коригираме играта си”, започна Флик.

Треньорът на каталунците коментира и представянето на Ямал, който се завърна в игра и направи асистенция за гола на Роберт Левандовски в 59-ата минута, който оформи и крайния резултат.

“Страхотно е, че Ямал се завърна. Всички виждат колко е добър. Целият отбор работи усилено. Имахме само 68 часа почивка от последния мач и е невероятно да видим как всички играчи дават всичко от себе си”, каза Флик.

Сега за “блаугранас” предстои тежък мач от Шампионска лига, в който испанските шампиони ще срещнат актуалния носител на “ушатата” Пари Сен Жермен.

“Това е добър резултат, но има дълъг път. Трябва да продължим да си вършим работата”, завърши Флик.

