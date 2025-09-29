Бетис загря за Лудогорец с победа в Ла Лига

Отборът на Бетис стигна до ценен успех с 2:0 срещу тима на Осасуна в среща от 7-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на успеха андалусийци се изравниха с Атлетико Мадрид и Еспаньол, доближавайки се на точка от четвъртия Елче.

Севилци вкараха и двата си гола през първото полувреме. Резултатът откри Ез Абде в 19-ата минута, а в 38-ата Кучо Ернандес покачи.

💚🤍 #RealBetisOsasuna 2-0 🔴🔵#DíaDeBetis pic.twitter.com/SahKdSgSIF — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 28, 2025

Успехът бе добър начин за Бетис да загрее за предстоящото си гостуване на Лудогорец в Лига Европа (2.10). След това андалусийци имат гостуване на Еспаньол в Ла Лига (5.10), докато Осасуна ще приеме Хетафе (3.10) преди паузата за националните отбори.

