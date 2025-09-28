Васил Евтимов пред Sportal.bg: Този трофей винаги ще има специално място в моето сърце

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов сподели пред Sportal.bg, че спечеленият днес трофей винаги ще има специално място в сърцето му, тъй като за първи път в кариерата си като наставник печели Суперкупата на България. Черно море триумфира в Sesame Суперкупа в Самоков след победа с 84:66 срещу шампиона Рилски спортист.
“За мен означава много тази победа. Знам, че за някои хора мачът не е от толкова голямо значение, но аз казах на моите играчи, че искам да я спечелим тази купа, този трофей. Той е първи в историята и всички във Варна ще си спомнят за тази Суперкупа, защото досега не са печелили Суперкупа.
Тя е първа за мен като треньор и аз винаги ще си спомням за нея. Тя винаги ще има специално място в моето сърце, защото всеки първи трофей винаги се помни.
От другата седмица ще имаме играч на позиция център и трябва на истина да се подготвим за началото на сезона, защото всеки играч, когато дойде в даден отбор, има нужда от адаптация. Имаме нужда от тренировки, сравнително нов отбор сме, тримата чужденци никога не са играли в България.
Според мен ние изглеждахме много по-различно от тях в четвъртата част. И физически, и с концентрацията. Бяхме по-концентрираният отбор, показахме по-голямо търпение, нашата селекция при шутовете беше много по-добра от тяхната. Защитата, която показахме днес, може само да ме радва”, заяви пред Sportal.bg Биг Вас.
Какво още сподели пред нашата медия Евтимов можете да проследите във видеото по-долу.
Снимки: Борислав Цветанов