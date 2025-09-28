Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Марин Маринов пред Sportal.bg: Мисля, че можем да направим нещо специално тази година

Марин Маринов пред Sportal.bg: Мисля, че можем да направим нещо специално тази година

  • 28 сеп 2025 | 21:25
  • 1577
  • 0

Крилото на Черно море Тича Марин Маринов сподели пред Sportal.bg след триумфа в мача за Sesame Суперкупа на България, че вярва, че той и съотборниците му са способни на нещо специално през сезон 2025/26. Варненци грабнаха трофея след победа с 84:66 над Рилски спортист в Самоков.

“На мен ми е първи трофей, означава доста, надявам се да започнем да започнем сезона добре, не както миналата година, защото миналата година беше доста трудна в началото. Надявам се също да сме здрави, защото това е най-важното за нашия отбор. Да сме колектив, да останем наистина заедно и мисля, че ще можем да направим нещо специално тази година”, каза пред Sportal.bg Маринов.

Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България
Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България

“Спечелихме с много желание на първо място. Четвъртата част ни беше идеална, мисля, че там спечелихме двубоя - особено в началото на четвъртата част. Мисля, че тази година можем да покажем и доста добро лице в защита.

25 Рилски спортист 66:84 Черно море Тича

Посвещавам трофея на майка си. Обичам я, дано да е здрава”, каза още Маринов.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Ампутираха крака на висш функционер в НБА

Ампутираха крака на висш функционер в НБА

  • 29 сеп 2025 | 07:52
  • 853
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Този трофей винаги ще има специално място в моето сърце

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Този трофей винаги ще има специално място в моето сърце

  • 28 сеп 2025 | 22:02
  • 7184
  • 5
Румънци спечелиха турнира "БУБА Къп Емануил Божков", домакините останаха трети

Румънци спечелиха турнира "БУБА Къп Емануил Божков", домакините останаха трети

  • 28 сеп 2025 | 21:38
  • 846
  • 0
Исторически триумф за Черно море Тича

Исторически триумф за Черно море Тича

  • 28 сеп 2025 | 21:33
  • 1336
  • 0
Ловеча е MVP на мача за Sesame Суперкупа на България

Ловеча е MVP на мача за Sesame Суперкупа на България

  • 28 сеп 2025 | 20:42
  • 7115
  • 0
Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България

Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България

  • 28 сеп 2025 | 19:48
  • 18436
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12195
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1286
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118685
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35861
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26459
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4065
  • 0