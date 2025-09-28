Марин Маринов пред Sportal.bg: Мисля, че можем да направим нещо специално тази година

Крилото на Черно море Тича Марин Маринов сподели пред Sportal.bg след триумфа в мача за Sesame Суперкупа на България, че вярва, че той и съотборниците му са способни на нещо специално през сезон 2025/26. Варненци грабнаха трофея след победа с 84:66 над Рилски спортист в Самоков.

“На мен ми е първи трофей, означава доста, надявам се да започнем да започнем сезона добре, не както миналата година, защото миналата година беше доста трудна в началото. Надявам се също да сме здрави, защото това е най-важното за нашия отбор. Да сме колектив, да останем наистина заедно и мисля, че ще можем да направим нещо специално тази година”, каза пред Sportal.bg Маринов.

“Спечелихме с много желание на първо място. Четвъртата част ни беше идеална, мисля, че там спечелихме двубоя - особено в началото на четвъртата част. Мисля, че тази година можем да покажем и доста добро лице в защита.

Посвещавам трофея на майка си. Обичам я, дано да е здрава”, каза още Маринов.

Снимки: Борислав Цветанов