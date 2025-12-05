Кхалил Милър - за ритуалите си преди мач, любимата храна, любимата игра и свободното време в Пловдив

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Кхалил Милър стана MVP на месец Ноември в Sesame НБЛ. Това е втора поредна такава награда за центъра на “черно-белите” през този сезон. Канадският баскетболсит сподели как приема приза, какво означава за него Локомотив и други любопитни подробности около ежедневието си в Пловдив. Ето какво каза той пред сайта на Лигата.

- Кхалил, за втори пореден месец си избран за MVP на месеца в Sesame НБЛ. Как приемаш това признание?

- Чувствам се много добре. Готов съм да продължа да работя, да се подобрявам всеки ден и да направя всичко възможно, за да помагам на отбора да печели мачовете си.



- Ти беше с основна заслуга за трите поредни успеха на Локомотив през ноември. Каква е тайната на силното ти представяне?

- Няма тайна за това. Всичко се крие в упоритата работа и в това, че съм отдаден на играта. Играя всеки мач все едно е последен. Не мога да приема играта, която обичам, за даденост.

- Как се чувстваш в Локомотив? Разкажи ни как преминава един твой ден...

- Типичният ден за мен включва тренировка, храна и след това отново всичко се повторя. Чета през почивните дни, слушам музика и се разтягам много.



- Тимът вече има шест победи. Какви са твоите лични цели с Локомотив през този сезон?

- Моите лични цели са да продължавам да печеля с моите съотборници и треньорския щаб, както и да видя докъде можем да стигнем по този начин. Само Локо!

- По време на домакинските ви мачове залата в Пловдив е винаги пълна. Какво значи за теб подкрепата на феновете?

- Това е всичко. Мисля, че подкрепата им означава повече отколкото осъзнават. Феновете са това, което ни кара да играем още по-добре.



- Успя ли вече да опознаеш Пловдив и имаш ли любимо място?

- Любимото ми място в Пловдив е центърът, както и Старият град.

- Каква е любимата ти храна и имаш ли си специален ритуал за късмет преди мач?

- Любимата ми храна е от една пицария. Ритуалът ми за късмет е да се прекръстя преди мач и да потъркам татуировката си на дясната ръка на братовчед ми, който почина преди години.



- Носиш №14 на екипа си. Защо избра именно него?

- Избрах №14 още като дете. Бих казал от първи клас, любимата му учителка е г-жа Стоунър, тя е причината да нося цифрата 14 на екипа си. Просто ми остана в паметта.

- Какво би казал на децата, които те гледат в залата и искат да станат като теб?

- Всичко е възможно, просто продължавайте да работите усилено върху това, което искате. Не позволявайте на никого да ви казва, че не можете да се справите. Смятам, че всеки може да постигне всичко, стига да го пожелае.

Снимка: НБЛ