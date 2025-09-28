Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България

Носителят на Купата на България Черно море Тича срази Рилски спортист с 84:66 в мача за Sesame Суперкупа на страната и започна новия сезон с впечатляващо представяне и трофей. Двубоят се игра в залата на шампионите “Арена СамЕлион” в Самоков и показа, че варненци ще отправят сериозно предизвикателство към Рилецо и останалите претенденти за титлата в Sesame НБЛ през сезон 2025/26.

Двата тима се срещнаха и във финалния плейоф на Sesame НБЛ през миналия сезон. Рилецо защити титлата си след краен успех с 3-1 победи.

Наставникът на Рилски спортист Любомир Киров отново не можеше да разчита на един от най-опитните си и важни играчи - крилото-гард Чавдар Костов, който е със счупена костица на лявата ръка и за известно време ще бъде извън терените.

И докато за Черно море това беше първи официален мач за сезона, то тимът от Самоков вече имаше двубой от евротурнирите. Тъкмо в “Арена СамЕлион” Рилецо отстъпи с 84:93 пред естонския Калев/Крамо в квалификациите на турнира Шампионска лига.

Сред зрителите в залата в Самоков пък бяха и родените във Варна братя Калоян и Деян Иванови, бивши национали на България.

Първа част:

Началото на двубоя е равностойно, като Джейлън Томас показа точен мерник за тима от Самоков в първите минути, а резултатът малко след старта на срещата бе 8:8. Последва обаче серия от 5 поредни точки за шампионите, всичките дело на Мирослав Васов - 13:8. Британският национал Джелани Уотсън-Гейл пък отговори с тройка за варненци. Алън Арнет започна силно мача и с хубав флоутър бе точен за 21:18 за Рилски спортист минута преди края на първата част. Опитният Венцислав Петков, ново попълнение на варненци, пък след това вкара първите си точки за новия си тим - 20:21. Първата четвърт приключи с 3 точки аванс за шампионите - 23:20.

Втора част:

Ламонт Уест с тройка плюс фаул за Черно море изравни резултата за 26:26 в началото на втората четвърт. Алонзо Гафни с мощна забивка изведе "моряците" напред при 28:26, а варненци влязоха в серия от 6 поредни точки. Камау Стоукс с тройка след асистенция на Александър Янев даде аванс на Рилски спортист от 3 точки - 31:28, в средата на втория период. Тройка на Цветомир Чернокожев изравни резултата при 33:33 и нито един от двата тима не успяваше на този етап да се откъсне по-сериозно напред в резултата. Новото попълнение на варненци Георги Боянов с кош плюс фаул даде аванс от една точка на Черно море след това, а Чернокожев вкара с табло за 38:35. След първото полувреме пък резултатът бе 42:37 за носителя на Купата на България.

Трета част:

Христо Бъчков вкара първите точки през второто полувреме, но Георги Боянов беше неудържим дотук и даде аванс от 6 точки за Черно море - 48:42. Ламонт Уест малко след това с чудесно отиграване изстреля варненци с 10 точки напред - 52:42. Страхотна забивка на Алън Арнет в средата на третия период свали разликата до едноцифрена - 53:44 за "моряците". Майк Едуардс се пребори за топката в нападение и вкара кош във важен момент за Рилецо, а 2:40 мин. преди края на третата част Черно море водеше с 58:52. Камау Стоукс реализира с лекота отблизо за 56:60 и авансът на Черно море се постопи. При този резултат приключи и третата част.

Последна част:

В началото на последната част треньорът на Рилски спортист Любомир Киров взе прекъсване, след като играчите на Васил Евтимов отново се откъснаха сериозно напред - 67:56. Тройка на Георги Боянов направи разликата още по-обезкуражаваща в полза на "моряците" - 70:56. Мирослав Васов пропусна важна стрелба от далечно разстояние от ъгъла за Рилски спортист при 72:59 за Черно море, но пък секунди по-късно Алън Арнет бе точен от зоната за три точки. 3:15 мин. преди края обаче Черно море поведе с 15 точки разлика (77:62), а шампионите просто нямаха отговор на вдъхновената игра на Георги Боянов - Ловеча. Трудно изпълнение на Алонзо Гафни пък качи разликата на 17 точки - 79:62. Минута преди края разликата стана 20 точки (84:64) и вече нямаше абсолютно никакво съмнение кой ще грабне трофея, като въпросът бе с каква разлика ще спечели воденият от Биг Вас отбор.

Георги Боянов бе над всички тази вечер с 28 точки, 5 борби и 3 откраднати топки за победителите. 17 точки, 6 борби и 3 асистенции записа Ламонт Уест, като той добави към това по една открадната топка и един чадър. Джелани Уотсън-Гейл се толичи с 13 точки, 7 борби, 8 асистенции и 2 откраднати топки, а Алонзо Гафни се отличи с 11 точки, 8 борби, 4 чадъра, а 2 асистенции и 1 открадната топка. За Рилски спортист 21 точки и 5 борби записа Алън Арнет, 16 точки отбеляза Камау Стоукс, а 9 вкара Мирослав Васов.

Черно море започва новия сезон в Sesame НБЛ с гостуване в Пловдив на Локомотив на 6 октомври, докато Рилски спортист стартира защитата на титлата с домакински мач срещу Миньор 2015 на 4 октомври.

Съставите:

Рилски спортист: 0.Алън Арнет, 1. Деян Карамфилов, 4.Джейлън Томас, 12.Александър Янев, 23.Мирослав Васов (кап.)

Черно море Тича: 0.Алонзо Гафни, 3.Джелани Уотсън-Гейл, 5.Ламонт Уест, 8.Николай Стоянов (кап.), 24.Георги Боянов

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Борислав Цветанов