Проблеми за капитана на Марек

Капитанът на Марек Мартин Кавдански ще е извън игра около един месец, заради контузия. Опитният защитник е със счупена костица на глезена и ще му е нужно време за лечение. Така един от лидерите на отбора ще пропусне следващия мач с ЦСКА II в неделя, както и още няколко срещи от първенството на Втора лига.

Новото попълнение Уилфред Коуакоу се подготвя на облекчен режим, като е под въпрос дали ще попадне в групата за срещата с дубъла на "червените". След болежките в кръста нападателят Илия Димитров пък вече тренира с отбора и се очаква да попадне в състава за предстоящия сблъсък с "армейците". Останалите футболисти са здрави и са на разположение на старши треньора Танчо Калпаков.

"Всички в клуба осъзнаваме, че в момента сме в незавидно положение след поредицата негативни резултати. Ясно е по какъв начин се излиза от такава ситуация", лаконични бяха от треньорския щаб на Марек.