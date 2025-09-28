Погачар защити световната титла по колоездене на шосе на първенството в Руанда

Словенската звезда в колоезденето Тадей Погачар показа и в столицата на Уганда – Кигали, характерната си атака отдалеч, за да спечели втора поредна световна титла на шосе на първенството, което се провежда в сърцето на Африка.

Погачар затвърди превъзходството в бягането при мъжете, след като завърши първи с време 6:21.20 часа и обра овациите на публиката, която се беше наредила край трасето.

Белгиецът Ремко Евенепул, който спечели титлата в индивидуалното бягане по часовник за трета поредна година миналата неделя, завърши втори днес. Неговото време е с една минута и 28 секунди зад това на победителя, а ирландецът Бен Хийли зае трето място, с още 48 секунди по-назад от Погачар. Хийли донесе шестото подиумно място на Република Ирландия, откакто Шон Кели също спечели бронзовия медал през 1989 година и постави началото.

Погачар, който видимо имаше проблеми, в крайна сметка превърна гримасата си в усмивка и е едва вторият колоездач през последните две десетилетия, който успешно защити фланелката с цветовете на дъгата след словака Петер Саган, който спечели три поредни титли от 2015 до 2017 г.

Когато Погачар се изстреля на планината Кигали със 104 оставащи километри до финала, пренебрегвайки предпазливостта, сценарият му се стори познат. Само неговите съотборници от отбора на UAE-XRG Хуан Аюсо от Испания и Исак Дел Торо от Мексико, първоначално успяха да го последват. Но първо Аюсо се пречупи, а Дел Торо изостана на 67 км от финалната линия, гледайки как словенският фаворит се отдалечава с още един запомнящ се самостоятелен триумф.

Състезанието от 267,5 км отбеляза исторически етап от шампионата в хълмистата столица на Руанда, тъй като е първи на територията на Африка. А и пистата се оказа предизвикателство, като натоварената писта, осеяна с павета, гарантираше много стръмно изкачване.