Фефе Де Джорджи с уникално постижение!

Селекционерът на националния отбор на Италия Фердинандо Де Джорджи изведе “Скуадра адзура” до втора световна титла.

Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 година

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

Comunichescion di Luca Muzzioli:

“Italia infinita! È leggenda… Fefé sono 5!” 🏆🇮🇹

📲 Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop 💻 nella home page del sitohttps://t.co/sRk8cktQq7



📲Scarica l'APP Volleyball.it+

– APPLE STORE – https://t.co/iroQlNOZ1V



– PLAY… pic.twitter.com/UGHp3TXeNp — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 28, 2025

Фердинандо Де Джорджи вече има 5 спечелени световни титли в кариерата си - 3 като състезател (1990, 1994, 1998) и две като старши треньор ( 2022, 2025).