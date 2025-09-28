Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

Популярни
  • 28 сеп 2025 | 17:53
Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас, който се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове в Токио, вече отхвърли опасенията относно потенциална контузия на глезена, получена в четвъртък.

"Винаги казвам, че е трудно да се завърши мач, особено когато пропуснеш мачбол“, каза Алкарас, цитиран от агенция ДПА.

"Знаех, че ще бъде наистина трудно, но просто се опитах да запазя концентрацията си и да изиграя няколко страхотни точки в последния гейм. Наистина съм щастлив от победата", добави испанският специалист, който се наложи над американеца Брандън Накашима с 6:2, 6:4.

Първите двама в схемата Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха до полуфиналите в Токио
Първите двама в схемата Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха до полуфиналите в Токио
