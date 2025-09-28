Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Първите двама в схемата Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха до полуфиналите в Токио

Първите двама в схемата Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха до полуфиналите в Токио

  • 28 сеп 2025 | 14:02
  • 1726
  • 0
Първите двама в схемата Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха до полуфиналите в Токио

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТП 500 с награден фонд 2.22 милиона долара

Алкарас се наложи над американеца Брандън Накашима с 6:2, 6:4 за час и 21 минути игра. Два пробива бяха достатъчни за испанеца в първия сет, а във втората част Карлос Алкарас пробив за 3:2 и поведе с 4:2. При 5:3 Накашима отрази три мачбола и намали за 5:4, но на свой сервис Алкарас приключи двубоя при 6:4.

На полуфиналите водачът в схемата ще се изправи срещу четвъртия поставен Каспер Рууд (Норвегия), който се справи с австралиеца Александър Вукич 6:3, 6:2 в мач, продължил само 59 минути.

Шампионът от 2022 година Тейлър Фриц, който е поставен под номер 2 в схемата, преодоля сънародника си Себастиан Корда с 6:3, 6:7(5), 6:3 за два часа и 20 минути игра и също намери място на полуфиналите.

Фриц поведе след успешен първи сет, но последва още по-оспорван втори, в който нямаше пробиви и бе решен след тайбрек в полза на Корда. В средата на третия сет Тейлър Фриц реализира ключов пробив и дръпна с 5:2, след което затвори срещата при втория си мачбол 6:3.

Фриц ще се изправи срещу друг американец на полуфиналите - Дженсън Брууксби, който елиминира третия поставен Холгер Руне (Дания) с 6:3, 6:3 за час и 32 минути.

