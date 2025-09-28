Бронзов медал за Еди Пенев на Световната купа в Унгария

България спечели втори медал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария). След като вчера Кевин Пенев завоюва среброто във финала на земя, днес брат му Еди се окичи с бронз в изпълненията на прескок.

Националът ни се качи на третото стъпало на почетната стълбичка, след като получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).Шампион с резултат от 13.850 точки (14.300 за първи прескок и 13.400 за втори, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Същевременно Валентина Георгиева, която завърши на пето място във финала на прескок в Сомбатхей, беше наградена за второто си място в генералното класиране на този уред за сезона.