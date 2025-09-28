Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Бронзов медал за Еди Пенев на Световната купа в Унгария

Бронзов медал за Еди Пенев на Световната купа в Унгария

  • 28 сеп 2025 | 17:47
  • 585
  • 0
Бронзов медал за Еди Пенев на Световната купа в Унгария

България спечели втори медал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария). След като вчера Кевин Пенев завоюва среброто във финала на земя, днес брат му Еди се окичи с бронз в изпълненията на прескок.

Националът ни се качи на третото стъпало на почетната стълбичка, след като получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).Шампион с резултат от 13.850 точки (14.300 за първи прескок и 13.400 за втори, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Същевременно Валентина Георгиева, която завърши на пето място във финала на прескок в Сомбатхей, беше наградена за второто си място в генералното класиране на този уред за сезона.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 19:00
  • 778
  • 0
Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 12:33
  • 381
  • 0
Националът по скокове на батут Мариян Михалев: Има още върху какво да работя

Националът по скокове на батут Мариян Михалев: Има още върху какво да работя

  • 28 сеп 2025 | 09:17
  • 541
  • 0
Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

  • 27 сеп 2025 | 17:47
  • 1198
  • 0
Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

  • 27 сеп 2025 | 15:25
  • 1386
  • 0
България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

  • 27 сеп 2025 | 14:44
  • 1449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11653
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1125
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118611
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35793
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26346
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4019
  • 0