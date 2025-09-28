Весела Лечева също поздрави волейболистите ни

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 28 сеп 2025 | 17:36
  • 1104
  • 1
„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол, които спечелиха сребърните медали във Филипините.

„Дори не мечтаехме за този успех в началото на шампионата. Вашият път до финала беше истински сън. Показахте огромна класа и воля, а Вашият талант, дързост и младост са обещание за бъдещето. Убедена съм, че след три години ще сте сред най-добрите и на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, написа Весела Лечева.

„Цяла България днес беше ВОЛЕЙБОЛ. За първи път след Американското лято през 1994 г. българите излязоха по площадите в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор. Бъдещето е пред вас! Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте!“, написа още Лечева.

