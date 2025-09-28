Весела Лечева също поздрави волейболистите ни

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол, които спечелиха сребърните медали във Филипините.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

„Дори не мечтаехме за този успех в началото на шампионата. Вашият път до финала беше истински сън. Показахте огромна класа и воля, а Вашият талант, дързост и младост са обещание за бъдещето. Убедена съм, че след три години ще сте сред най-добрите и на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, написа Весела Лечева.

България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!

„Цяла България днес беше ВОЛЕЙБОЛ. За първи път след Американското лято през 1994 г. българите излязоха по площадите в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор. Бъдещето е пред вас! Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте!“, написа още Лечева.