Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

Вандерлей Силва беше хоспитализиран, след като бе брутално нокаутиран в сбиване след мача си в Сао Пауло, Бразилия. Инцидентът се случи моменти след като той бе дисквалифициран за няколко непозволени удара по време на демонстративния си боксов мач с Аселино Фрейтас на "Spaten Fight Night 2".

Бившият шампион на UFC в тежка категория, Фабрисио Вердум, публикува изявление в социалните мрежи, в което разкри, че на Силва са му били направени шевове. Той твърди, че носът на Силва е счупен, след като мъж го е нокаутирал по време на мелето. Този мъж е идентифициран като сина на Фрейтас, Рафаел.

ММА легенда бе зловещо нокаутиран в меле след боксов мач

Аселино, бивш шампион на WBA и WBO, разкритикува членовете на екипа на Силва и ги обвини за инцидента.

„Когато мачът приключи, реферът дисквалифицира Вандерлей за трите удара с глава, които ми нанесе, а треньорът му тръгна след мен и ме удари, наистина ме нарани“, каза Фрейтас във видео, публикувано в социалните му мрежи. „Вандерлей, битката беше между теб и мен и нямаше нищо общо с отбора. Ако си ме ударил с глава, добре, не ми пука. Но, за съжаление, Вердум страхливо влезе на ринга със сина ти [Тор Силва] и се нахвърли върху всички. И видях, че някой е ударил и теб.“

„Опитахме се да ви предоставим перфектно [шоу], а накрая треньорът му ме удари от нищото, човече“, продължи той. „Друг човек се опита да ме задуши отзад, почти ме приспа... Бих искал да се извиня на организаторите. Но ви казвам, ние нямахме вина. И не знам защо включиха Вердум в това събитие. Този човек прави само глупости на събитията на други хора. Вердум, засрами се. Ако бях на твое място, щях да се срамувам. Има видео как се нахвърляш върху мен, опитвайки се да ме удариш.“

Вердум имаше различна версия за ситуацията, обвинявайки екипа на Фрейтас за „ужасния“ инцидент.

„Кадрите не лъжат“, каза Вердум в социалните мрежи. „Всички видяха какво се случи. Бяхме там, Дида, Тор и аз, и влязохме на ринга, когато всичко приключи и Вандерлей беше дисквалифициран, а много хора влязоха от страната на Попо. Мисля, че бяха 20 души, а ние само аз, Вандерлей, Тор и Дида. И ние реагирахме на техните атаки, разбирате ли? Те започнаха да крещят и да идват към нас, а ние бяхме четирима.“

„И беше толкова злобно този човек да удари Вандерлей“, добави той. „Той удари Вандерлей в тила. Не знам дали ударът е попаднал чисто, но можеше да се случи нещо много сериозно. Вандерлей сега е в болницата, правят му шевове, счупи му носа, защото беше много злобно. Вандерлей беше с ръкавици, уморен от битката.“

Бразилска медия съобщи, че Силва е бил изписан от болницата, след като е преминал физически прегледи в продължение на приблизително четири часа.

„Вярваме, че спортсменството и уважението към правилата трябва винаги да надделяват“, се казва в изявление на организаторите "Spaten Fight". „Ние осъждаме събитията, случили се след края на последния мач, те не представляват тези принципи. Ще продължим да работим за подкрепа и издигане на ценностите на спорта и бойните изкуства.“

