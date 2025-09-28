Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. ММА легенда бе зловещо нокаутиран в меле след боксов мач

ММА легенда бе зловещо нокаутиран в меле след боксов мач

  • 28 сеп 2025 | 13:01
Първият боксов мач на Вандерлей Силва завърши с катастрофа в събота вечер в Сао Пауло, Бразилия.

Бившият ММА шампион се изправи срещу бразилската боксова легенда Аселино Фрейтас в главното събитие на "Spaten Fight Night 2" и беше нокаутиран от член на екипа на Фрейтас, когато меле избухна секунди след като Силва бе дисквалифициран за множество нарушения, извършени в четвъртия рунд.

Силва надвишаваше опитния Фрейтас с близо 23 килограма и се опита да бъде по-агресивен, но нямаше отговор на изтънчената техника на съперника му. Бившият боец на UFC беше разклатен в първия рунд и отново ударен във втория.

Нещата загрубяха в третия рунд, когато Силва буквално прегази Фрейтас и го събори на ринга с бутане. Нокдаун не беше отсъден, а Фрейтас се върна за див завършек на рунда с множество удари, нанесени след гонга. Реферът трябваше да раздели двамата бойци в четвъртия рунд, тъй като те продължиха да се удрят. На Силва беше отнета точка за удар с глава, а след това и още една. Фрейтас пласира перфектно ляво кроше в брадичката на Силва, а той извърши ново нарушение. Реферът отне трета точка на Силва в този рунд, след което го дисквалифицира.

От този момент нататък настъпи хаос, като екипът на Силва, включително ветераните от UFC Фабрисио Вердум и Андре Дида, нахлуха на ринга, за да се сбият с членове от ъгъла на Фрейтас. Разменяха се удари и ритници, а Силва беше нокаутиран на ринга от мъж, облечен в смокинг.

