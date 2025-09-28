Популярни
  Пини Гершон ще проведе треньорски семинар в София

Пини Гершон ще проведе треньорски семинар в София

  28 сеп 2025
Пини Гершон ще проведе треньорски семинар в София

Новият директор "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон ще проведе треньорски семинар в София. Събитието ще се състои утре (понеделник) в залата на ЦСКА и ще стартира в 10:00 часа, съобщиха от баскетболната централа.

Семинарът е посветен на всички треньори в столицата и в региона, както и в Област София. Той се провежда съвместно с БФБаскетбол, а на него израелецът ще запознае треньорите със своята философия, базирана на над 50-десетилетия.

"Тук съм за вас. 24 часа в денонощието. Ще отговоря на всеки ваш въпрос. Чакам ви в понеделник", гласи поканата на легендарния специалист.

В последните дни бившият национален селекционер на България взе участие в откриването на турнира "БУБА Къп Емануил Божков" и посети международната надпревара на ЦСКА за юноши до 18-годишна възраст, където участие взеха още отборите на Арис (Гърция), Фенербахче (Турция) и Игокеа (Босна и Херцеговина).

Снимки: Sportal.bg

