Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

Професионалният кикбоксьор Богдан Шумаров се завръща на ринга на елитната кикбокс верига ONE FC.

Боецът от Петрич ще се изправи срещу поляка Масией Карпински на бойна галавечер, която ще се проведе на легендарния муай тай стадион “Лумпини” в Банкок. Срещата ще се изиграе на 3-и октомври.

Последната битка на Шумаров се проведе на бойна галавечер в Абу Даби през декември 2024-а. Тогава българинът надделя над Басо Пирес с единодушно съдийско решение. Преди това родният боец стигна до елиминационен двубой за претендентското място в дивизията до 77 килограма на ОNE FC и бе номиниран за наградата “Нокаут на годината”