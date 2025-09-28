Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

  • 28 сеп 2025 | 14:57
  • 898
  • 0
Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

Професионалният кикбоксьор Богдан Шумаров се завръща на ринга на елитната кикбокс верига ONE FC.

Боецът от Петрич ще се изправи срещу поляка Масией Карпински на бойна галавечер, която ще се проведе на легендарния муай тай стадион “Лумпини” в Банкок. Срещата ще се изиграе на 3-и октомври. 

Последната битка на Шумаров се проведе на бойна галавечер в Абу Даби през декември 2024-а. Тогава българинът надделя над Басо Пирес с единодушно съдийско решение.  Преди това родният боец стигна до елиминационен двубой за претендентското място в дивизията до 77 килограма на ОNE FC и бе номиниран за наградата “Нокаут на годината”

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

  • 28 сеп 2025 | 17:02
  • 604
  • 0
Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

  • 28 сеп 2025 | 16:45
  • 2424
  • 0
Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

  • 28 сеп 2025 | 14:34
  • 1061
  • 1
Бонуси по 50 000 долара за най-добрите на UFC Пърт

Бонуси по 50 000 долара за най-добрите на UFC Пърт

  • 28 сеп 2025 | 13:31
  • 598
  • 0
Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

  • 28 сеп 2025 | 13:29
  • 582
  • 0
Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд

Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд

  • 28 сеп 2025 | 13:10
  • 737
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11122
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 963
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118523
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35705
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26249
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3966
  • 0