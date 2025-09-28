Тим от Втора лига се раздели с треньора си

Втородивизионният Спортист (Своге) остана без треньор. Тимът се раздели с наставника Ивайло Василев след вчерашното домакинско равенство (1:1) срещу Спартак (Плевен). Преди него Спортист бе записал негативна серия от четири поредни поражения.

"Спортист Своге и старши треньорът Ивайло Василев се разделят по взаимно съгласие. Ръководството на клуба му благодари за свършената работа и му пожелава успех в професионалната му кариера На по-късен етап ще бъде обявен новият треньор на тима!", се казва в официалното изявление на клуба.