Бонуси по 50 000 долара за най-добрите на UFC Пърт

UFC раздаде четири бонуса след събитието си през изминалата събота в Австралия, като един от тях отиде при победителя в основния двубой.

След UFC Fight Night 260 четирима бойци получиха по 50 000 долара допълнително за своите представяния в "RAC Arena" в Пърт. Вижте кои са победителите по-долу.

Представяне на вечерта: Брандо Перичич

Брандо Перичич (5-1 MMA, 1-0 UFC) беше безпогрешен в дебюта си в UFC, постигайки сензационен нокаут в първия рунд срещу Елиша Елисън (5-2 MMA, 0-1 UFC).

Представяне на вечерта: Том Нолан

Том Нолан (10-1 MMA, 4-1 UFC) се справи бързо и лесно с Чарли Кембъл (9-3 MMA, 2-1 UFC) чрез брутален модифициран „rear-naked choke“.

Представяне на вечерта: Джими Крут

Джими Крут (14-4-2 MMA, 6-4-2 UFC) зарадва местните фенове, след като отказа Иван Ерслан (14-6 MMA, 0-3 UFC) чрез събмишън в първия рунд.

Представяне на вечерта: Карлос Улберг

Карлос Улберг (13-1 MMA, 9-1 UFC) записа девета поредна победа и спря завръщането в кариерата на Доминик Рейес (15-5 MMA, 9-5 UFC) с жесток нокаут в първия рунд.

