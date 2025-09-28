Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бонуси по 50 000 долара за най-добрите на UFC Пърт

Бонуси по 50 000 долара за най-добрите на UFC Пърт

  • 28 сеп 2025 | 13:31
  • 597
  • 0
Бонуси по 50 000 долара за най-добрите на UFC Пърт

UFC раздаде четири бонуса след събитието си през изминалата събота в Австралия, като един от тях отиде при победителя в основния двубой.

След UFC Fight Night 260 четирима бойци получиха по 50 000 долара допълнително за своите представяния в "RAC Arena" в Пърт. Вижте кои са победителите по-долу.

Представяне на вечерта: Брандо Перичич

Брандо Перичич (5-1 MMA, 1-0 UFC) беше безпогрешен в дебюта си в UFC, постигайки сензационен нокаут в първия рунд срещу Елиша Елисън (5-2 MMA, 0-1 UFC).

Представяне на вечерта: Том Нолан

Том Нолан (10-1 MMA, 4-1 UFC) се справи бързо и лесно с Чарли Кембъл (9-3 MMA, 2-1 UFC) чрез брутален модифициран „rear-naked choke“.

Представяне на вечерта: Джими Крут

Джими Крут (14-4-2 MMA, 6-4-2 UFC) зарадва местните фенове, след като отказа Иван Ерслан (14-6 MMA, 0-3 UFC) чрез събмишън в първия рунд.

Представяне на вечерта: Карлос Улберг

Карлос Улберг (13-1 MMA, 9-1 UFC) записа девета поредна победа и спря завръщането в кариерата на Доминик Рейес (15-5 MMA, 9-5 UFC) с жесток нокаут в първия рунд.

Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд
Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

  • 28 сеп 2025 | 17:02
  • 604
  • 0
Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

  • 28 сеп 2025 | 16:45
  • 2422
  • 0
Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

  • 28 сеп 2025 | 14:57
  • 898
  • 0
Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

  • 28 сеп 2025 | 14:34
  • 1060
  • 1
Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

  • 28 сеп 2025 | 13:29
  • 582
  • 0
Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд

Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд

  • 28 сеп 2025 | 13:10
  • 736
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10926
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 907
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118509
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35674
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26203
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3945
  • 0