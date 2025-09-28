Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд

Карлос Улберг нокаутира Доминик Рейес в първия рунд

  • 28 сеп 2025 | 13:10
  • 734
  • 0
Карлос Улберг направи сериозна заявка, че трябва да е следващият претендент за титлата в полутежка категория на UFC след впечатляваща победа в главното събитие на UFC Пърт.

В битка на нокаутьори срещу Доминик Рейес, Улберг натисна газта от самото начало, но все пак демонстрираше предпазливост в ранните размени. Оказа се обаче, че той просто е изчаквал перфектния момент, за да пласира най-добрите си удари. Веднага щом накара Рейес да влезе в размяна, Улберг нанесе перфектно пласиран ляв прав, последван от опустошително дясно кроше, което попадна чисто.

Рейес се срина на пода, а реферът Марк Годард се втурна да спре мача. Краят дойде в 4:27 минута на първия рунд.

С девет поредни победи в полутежка категория, Улберг очевидно вярва, че трябва да получи своя шанс за златото, особено след като шампионският пояс ще бъде заложен само след няколко дни, когато Магомед Анкалаев се изправи срещу Алекс Перейра на UFC 320.

„Точно това искахме“, каза Улберг за победата си с нокаут. „Току-що говорих с Хънтър [Кембъл] и ще обсъждаме нещо. Ще ме изпратят до Вегас, за да мога да отида и да гледам битката им. Пожелавам им всичко най-добро, но аз ще бъда там лично.“

Биейки се в противоположни гардове, Улберг действаше с водещия си крак и притискаше Рейес назад, докато търсеше пролука, за да нанесе най-добрите си удари. Рейес беше плах и внимателен да не се разкрива, като постоянно се движеше встрани, за да избегне мощни контраудари.

Обикновено немногословен, Улберг имаше много кратко съобщение за Анкалаев и Перейра, докато те се готвят за битката за титлата следващата събота в Лас Вегас.

„Идвам!“, извика Улберг.

Ето как завършиха останалите срещи от главната карта: 

Джими Крут победи Иван Ерслан със събмишън, Рунд 1
Джак Джекинс победи Рамон Таверас с единодушно съдийско решение 
Нийл Магни победи Джейк Матюс със събмишън, Рунд 3
Том Нолан победи Чарли Кембъл със събмишън, Рунд 1

