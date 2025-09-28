Популярни
Добро представяне за българите на Световното по спортно катерене

  • 28 сеп 2025 | 13:14
Добро представяне за българите на Световното по спортно катерене

От 21-ви до 28-ми септември в Сеул, Южна Корея се проведе световното първенство за мъже и жени, и пара-атлети. Бяха короновани новите шампиони в трите дисциплини на катеренето – трудност, боулдър, скорост.

Ново най-добро класиране в състезание от такъв ранг записа Николай Русев в боулдъра при мъжете – 9-то място! Ники показа страхотна форма още в квалификациите, където зае 5-то място с още 2 състезатели. В полуфинала постигна резултат 2 топа и 2 зони, колкото и 4-ма състезатели преди него, и само по-големия брой опити го остави извън финала за първите 8. Това е най-доброто класиране на българин на световно първенство в боулдъра при мъжете досега, Ники е само на 19 години, вярваме, че най-доброто тепърва предстои! Другият наш участник в дисциплината – Слав Киров също се представи силно, постигна 2 топа и 1 зона в квалификацията, като само 1 зона го отдели от влизане в полуфинала, а в крайното класиране зае 30-то място.

В трудността Александра Тоткова също започна силно състезанието, класира се 20-та в квалификацията, в полуфинала отстъпи няколко места и в крайното класиране зае 24-то място. При мъжете Слав Киров е 44-ти.

