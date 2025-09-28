Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

Председателят на Българския олимпийски комитет и Българския стрелкови съюз Весела Лечева ще вземе участие днес в кръгла маса във Франкфурт, посветена на бъдещето на спортната стрелба. Тя се организира от Европейския стрелкови съюз и е определена от организаторите като стратегическа за бъдещето на спорта.

В срещата във Франкуфрт ще участват водещи представители на федерациите по стрелба в Европа. Разговорът се фокусира върху бъдещето на стрелбата - от спортните резултати до създаването на устойчиви политики, които да гарантират популярността и медийния интерес. Участниците ще споделят идеи за добри практики за управление, развитие на базата и възможности за финансиране.

Основната идея, с която участниците се обръщат към лидерите на европейската стрелба, е да се създаде Съвет на консултантите, в който да се включат повече експерти от федерациите, за да се подготвят професионални решения.

По време на срещите във Франкфурт Весела Лечева ще информира и как протича подготовката за домакинството на България за Европейското първенство през февруари 2026 г. в Бургас, което ще събере над 700 млади стрелци от Стария континент.

Снимки: Sportal.bg