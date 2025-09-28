Популярни
  3. Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 335
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная отново демонстрира какъв спортсмен е след финала на надпреварата за Гран При на Япония, в която той спечели една доминантна победа в най-силния си уикенд от началото на сезона.

Напълно разбираемо обаче цялото внимание беше насочено към неговия съотборник Марк Маркес, който с второто си място на „Мотеги“ си гарантира световната титла в кралския клас за 2025 година цели пет кръга преди края на сезона. А в своето интервю малко преди церемоният по награждаване на първите трима Баная заяви, че не иска да отнема от заслуженото внимание към неговия съотборник.

„Първо на първо не искам да отнемам от вниманието към Марк, който току що пристигна тук. Той заслужава цялото внимание днес. Във всеки случай аз съм доволен, просто ме е яд, че това представяне идва чак сега, но във всеки случай аз съм доволен от представянето ми и от уикенда, надявам се, че ще продължа по този начин, защото така мога да се боря“, заяви Баная.

Снимки: Gettyimages

