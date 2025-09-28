Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Националът по скокове на батут Мариян Михалев: Има още върху какво да работя

Националът по скокове на батут Мариян Михалев: Има още върху какво да работя

  • 28 сеп 2025 | 09:17
  • 358
  • 0
Националът по скокове на батут Мариян Михалев: Има още върху какво да работя

Мариян Михалев се класира за полуфиналите в индивидуалната дисциплина при мъжете на Световната купа по скокове на батут във Варна. Състезателят, който се подготвя при Мариана Макулова, изпълни много добре втората си комбинация и с резултат от 57.59 точки попадна сред най-добрите 16 с 13-и резултат.

България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна
България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

"От доста време очаквам такова класиране, защото отдавна не съм влизал на полуфинал или пък на финал. Много е хубаво. Бях доста подготвен. Мисля, че се справих - не перфектно, но достатъчно добре, за да попадна сред 16-е най-добри. Има още върху какво да работим, защото допуснах доста грешки. Трябва да повиша трудността, защото тя не е на нивото, което се изисква в момента. Свърших добра работа за днес", каза Михалев след първия ден на надпреварата.

"По-доброто беше второто ми изпълнение. Имах по-дълги изчаквания в елементите и разгъвания до края. Така имах повече време да осъзная какво се случва във въздуха. Първото изиграване беше доста несигурно. Тръгнах с по-голямо притеснение. Имах доста критични моменти - след първите два елемента се загуби стилът, нямаше разчитане на елементите. Просто трябваше да го доиграя. На полуфиналите искам да изиграя много чиста комбинация, на високо ниво и да съм спокоен", допълни националът.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

  • 27 сеп 2025 | 17:47
  • 1051
  • 0
Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

  • 27 сеп 2025 | 15:25
  • 1313
  • 0
България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

  • 27 сеп 2025 | 14:44
  • 939
  • 0
Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

  • 26 сеп 2025 | 22:37
  • 8042
  • 0
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа в Унгария

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа в Унгария

  • 26 сеп 2025 | 22:15
  • 2374
  • 2
21 финала за България на международния турнир по скокове на батут във Варна

21 финала за България на международния турнир по скокове на батут във Варна

  • 26 сеп 2025 | 20:29
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 18233
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132903
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62538
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4948
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2114
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2576
  • 3